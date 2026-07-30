В результате массированной атаки по Украине в ночь на 30 июля погибли как минимум 14 человек, еще более 50 получили ранения, сообщили местные власти

Зеленский: по Украине выпущены более 70 ракет и свыше 280 дронов В результате массированной атаки по Украине в ночь на 30 июля погибли как минимум 14 человек, еще более 50 получили ранения, сообщили местные власти

Россия в ходе ночной атаки выпустила по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также применила более 280 ударных беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети американской компании X.

По его словам, украинские силы перехватили более 260 дронов, а боевая авиация и мобильные огневые группы сбили часть крылатых ракет.

«Учитывая критическую нехватку ракет для противовоздушной обороны со стороны партнеров, наши воины совершают действительно невероятные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма», — написал Зеленский.

Он сообщил, что в результате атаки погибли люди. В поселке Радушное в Днепропетровской области ракетный удар унес жизни родителей и троих детей. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов.

«Это был обычный дом, который был превращен в руины баллистической ракетой», — заявил президент Украины.

Зеленский также сообщил о продолжающихся спасательных работах во Львове, где удар пришелся по жилому дому.

«На данный момент по всей стране сообщается о гибели восьми человек. Выражаю соболезнования их семьям и близким. Десятки людей получили ранения, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

По словам Зеленского, под ударом ночью оказались Киев и область, а также Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

«Были разрушены и повреждены десятки обычных жилых домов, гражданских предприятий и объектов инфраструктуры», — добавил украинский лидер.

Он подчеркнул, что очередная атака показывает необходимость усиления противоракетной защиты Украины.

«Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для спасения жизней наших людей», — заявил Зеленский.

По его словам, эту задачу нельзя оставлять только Украине или одной отдельной стране, а задержки с поставками противобаллистических ракет приводят к новым разрушениям и жертвам.

В результате массированной атаки по Украине в ночь на 30 июля погибли как минимум 14 человек

В результате массированной атаки по Украине в ночь на 30 июля погибли как минимум 14 человек, еще более 50 получили ранения, сообщили местные власти. Удары пришлись по Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Киевской областям, а также по столице. Повреждены жилые дома, склады и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Число пострадавших в результате удара по Львову увеличилось до 30 человек, сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Уже 30 пострадавших в результате атаки врага на Львов», — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, спасательная операция на месте удара продолжается.



В результате массированной атаки по Днепропетровской области погибли шесть человек, еще 10 получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.



В результате ночной атаки по Киеву погиб один человек, еще два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.



Позже исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Руслан Олейник сообщил, что в Киевской области в результате ночной атаки пострадали пять человек.



Российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, в результате чего погиб один человек, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич.



По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, за сутки по 52 населенным пунктам области нанесены 850 ударов в результате чего пострадали три человека.