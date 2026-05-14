Зеленский: по территории Украины выпущены более 670 ударных дронов и 56 ракет Украинский лидер заявил, что главной целью ночной атаки был Киев

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 800 ударных БПЛА, из которых 652 дрона и 41 ракета были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели - 41 ракета и 652 беспилотника различных типов: 29 крылатых ракет Х-101; 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 - 652 вражеских БПЛА различных типов", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что Киев был основным направлением удара.

Между тем мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 32 пострадавших, среди которых младенец.



"Уже 32 пострадавших в столице после массированной атаки врага. Среди них - одномесячный ребенок. В стационарах сейчас 20 госпитализированных. Среди них - ребенок", - написал он в Телеграме.

Зеленский: В Киеве продолжается спасательная операция после массированного удара

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве продолжается спасательная операция после удара дронами по жилой девятиэтажке, в результате которого был полностью разрушен один из подъездов.

«Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке — в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки людей. К сожалению, один человек погиб», — написал Зеленский в Телеграме.

По словам президента Украины, в ночь на четверг по территории страны выпущены более 670 ударных дронов и 56 ракет, включая баллистические, аэробаллистические и крылатые ракеты, а главной целью был Киев.

«В городе есть повреждения на 20 локациях. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая исключительно гражданская инфраструктура», — отметил он.

Зеленский сообщил о разрушениях в Киевской области, а также ударах по объектам энергетики в Кременчуге и портовой и жилой инфраструктуре в Черноморске.

По его словам, "всего с начала предыдущих суток российские силы применили более 1560 дронов против украинских городов и общин".

«Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также заявил, что Украине необходима дальнейшая международная поддержка систем противовоздушной обороны.

«Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких ударов баллистики. И так же в интересах всех, кто стремится к миру, необходимо продолжать давление на Россию», — добавил он.