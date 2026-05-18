Зеленский почтил память жертв депортации крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая почтил память жертв депортации крымскотатарского народа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы государства.

Президент напомнил, что в 1944 году крымскотатарский народ насильно лишили родного дома и отправили в изгнание.

По словам главы государства, по меньшей мере треть депортированных погибла. Зеленский отметил, что многие люди умерли по дороге или не выдержали условий жизни в местах депортации.

Глава государства заявил, что Украина помнит жертв трагедии. Он подчеркнул, что ни один народ не заслуживает подобного отношения.

«Мы помним о них. Мы не забыли и не простили то, что произошло. Ни один народ не заслуживает подобного», – заявил Зеленский.