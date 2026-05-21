Зеленский подтвердил удар по Сызрани

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска атаковали Сызранский НПЗ в России, который находится в 800 км от украинской границы.

«Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и продолжаем это направление. На этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы — более 800 километров. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость», - написал президент в соцсетях.

Ранее в Силах специальных операций ВСУ сообщили о поражении Сызранского нефтеперерабатывающего завода государственной компании Роснефть в Самарской области. Согласно сообщению, операцию провели в ночь на 21 мая совместно с Силами беспилотных систем.

Согласно информации, на объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год зафиксирован сильный пожар. Сызранский НПЗ, кроме гражданских нужд, обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге РФ. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волга и Каспийское море, отметили военные.

В ночь на 21 мая украинские беспилотники атаковали город Сызрань Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, два человека погибли и несколько получили ранения. Глава региона не привел других подробностей.

«ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие»,- написал он в своем канале на российской платформе «Макс».

Зеленский рассказал, на каком этапе создание украинской антибаллистики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока отечественных эффективных средств противодействия российской баллистике нет. Об этом он сообщил во время встречи с украинскими учеными.

«Мы очень хотим нашу ПВО. У нас есть много разных направлений, которые обсуждаются, и очень успешных, и которые могут уничтожать дроны, и реактивные дроны, и обычные дроны, и дальнобойное оружие и т. д. А антибаллистики пока нет. Ищем. Готовы, не знаю, памятники, монументы в каждом месте поставить человеку, который покажет нам нашу современную антибаллистику. Но у нас есть сильные наши первые шаги. Мы над этим работаем каждый день», – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, в отношении создания отечественных средств противодействия российским баллистическим ракетам существует большой спрос.