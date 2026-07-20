Эту войну нужно завершать, и это возможно «только усиливая давление» на РФ, заявил президент Украины

Зеленский подтвердил удары по логистическим объектам и нефтебазе в Московской области РФ Эту войну нужно завершать, и это возможно «только усиливая давление» на РФ, заявил президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по ряду объектов в Московском регионе, расположенным на расстоянии более 400 километров от украинской границы.

«Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе», - написал глава государства в Telegram-канале, поблагодарив воинов Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций.

Украинский президент привлек внимание к тому, что расстояние до целей от украинской границы – более 400 километров.

Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза, утверждает глава государства. «Справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и общинам. Эту войну нужно завершать, и это возможно только усиливая давление на единственную причину этой войны – Россию», - добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 июля сообщил, что с 20:30 воскресенья в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников.

«С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - говорится в последней публикации Собянина в Telegram-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область.

Основные последствия, по словам главы региона, зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Воробьев также сообщил, что по уточненной информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.



«В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», - следует из публикации в соцсетях.

В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове начался пожар после атаки БПЛА, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. «Уважаемые жители городского округа Домодедово! Сегодня ночью силами ПВО была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть пострадавшие и нанесен урон инфраструктуре», - следует из публикации в Telegram-канале.

Всего 6 человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице, всем им оказывается необходимая медицинская помощь, следует из публикации.

«Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Службы работают в режиме повышенной готовности. Ситуацию держу на личном контроле.

Просьба сохранять спокойствие. При обнаружении обломков БПЛА не подходите к ним, сообщите в 112», - добавила глава городского округа.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело по факту «теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе».

