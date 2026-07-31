Данное соглашение между странами будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества и расширит рынки сбыта для украинских и турецких производителей

Зеленский подписал Соглашение о свободной торговле с Турцией Данное соглашение между странами будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества и расширит рынки сбыта для украинских и турецких производителей

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 31 июля, подписал закон, ратифицирующий Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Таким образом, законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики официально получил статус закона.

Благодаря закону, данное соглашение между странами будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества и расширит рынки сбыта для украинских и турецких производителей. Документ также предусматривает взаимную отмену пошлин на ряд товаров.

Парламент Турции ратифицировал документ в начале августа 2024 года, а Верховная рада Украины 14 июля 2026 года.

Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур и обмена ратификационными грамотами между двумя странами.