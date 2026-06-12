«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии», – спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Зеленский подписал закон о пересмотре статуса русского языка в рамках Европейской хартии «Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии», – спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из текста Европейской хартии языков. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что закон №4699-IX является важным решением для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств Украины.

«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин», – написал Стефанчук в соцсети Facebook.

По его словам, Украина защищает государственный язык и уважает языковое и культурное разнообразие.

«Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины», – заключил Стефанчук.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств — это конвенция Совета Европы, направленная на защиту и развитие традиционных языков меньшинств и региональных языков. Документ был принят в 1992 году.