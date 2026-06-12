Зеленский подписал закон о пересмотре статуса русского языка в рамках Европейской хартии

Olga Keskin
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из текста Европейской хартии языков. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Он отметил, что закон №4699-IX является важным решением для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств Украины.
«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин», – написал Стефанчук в соцсети Facebook.
По его словам, Украина защищает государственный язык и уважает языковое и культурное разнообразие.
«Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины», – заключил Стефанчук.
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств — это конвенция Совета Европы, направленная на защиту и развитие традиционных языков меньшинств и региональных языков. Документ был принят в 1992 году.