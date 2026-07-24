Президент Украины также поручил подготовить к подписанию указы о назначении Игоря Клименко на должность секретаря СНБО и Рустема Умерова – на должность в СНБО

Зеленский: определены меры реагирования на российские удары Президент Украины также поручил подготовить к подписанию указы о назначении Игоря Клименко на должность секретаря СНБО и Рустема Умерова – на должность в СНБО

По итогам совещания с военным руководством определены меры реагирования на российские удары по инфраструктуре страны, а также поставлена задача подготовить решения для оперативного удовлетворения потребностей командиров корпусов. Об этом сообщил в Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Доклад Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на фронте в целом. Подробно прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений», – написал Зеленский.

«В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и общин приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора. На всех уровнях – Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы – есть четкий перечень мер», – отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что заместитель министра обороны Евгений Хмара готовит решения, «которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов» по итогам общения с ними в течение последних недель.

Президент Украины также поручил подготовить к подписанию указы о назначении Игоря Клименко на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Рустема Умерова – на должность в СНБО после запланированных встреч в США на следующей неделе.

«Определили параметры дальнейшей работы СНБО нашего государства и обновления его принципов», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

Он отметил, что Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с международными партнерами, переговорах, развитии сотрудничества в сфере безопасности, взаимодействии между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также на реализации программ, в частности drone deals и украинской антибаллистической программы Freya.

«Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей. Поручил подготовить указы на подписание на следующую неделю после запланированных встреч в Соединенных Штатах», - отметил президент Украины.