Президент Украины сообщил, что обсудил с Александром Сырским и Андреем Гнатовым дальнейший формат службы и передачу полномочий

Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ Президент Украины сообщил, что обсудил с Александром Сырским и Андреем Гнатовым дальнейший формат службы и передачу полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

По словам Зеленского, совместно с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой была определена обновленная конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Глава государства отметил, что действующий главнокомандующий Александр Сырский «обеспечил результаты Украины в ходе обороны Киева, Харьковской наступательной и Курской операций».

«Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные позиции Украины на фронте. Я благодарен Михаилу Драпатому именно за такой взгляд», — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что обсудил с Александром Сырским и Андреем Гнатовым дальнейший формат службы и передачу полномочий.

«У всех нас одно желание — победа над врагом и достижение таких условий на фронте и такого давления на Россию, которые позволят принудить Россию к миру», - заявил украинский лидер.