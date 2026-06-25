Зеленский обсудил с фон дер Ляйен оборонное сотрудничество и поддержку Украины Необходимо максимально работать над укреплением нашей страны - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится в Гданьске на международной Конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента в Telegram-канале в четверг, 25 июня.

Зеленский назвал участие главы Еврокомиссии в конференции важным сигналом поддержки и поблагодарил ее за солидарность с Украиной.

По словам украинского лидера, стороны обсудили оборонное сотрудничество, а также взаимодействие, направленное на укрепление устойчивости Украины и защиту населения от атак.

Отдельное внимание было уделено поставкам для Сил обороны Украины.

«Необходимо максимально работать над укреплением нашей страны и наших людей», - заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что договорился с фон дер Ляйен о следующих личных контактах.