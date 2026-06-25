Зеленский обсудил с фон дер Ляйен оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Marina Mussa
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится в Гданьске на международной Конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента в Telegram-канале в четверг, 25 июня.
Зеленский назвал участие главы Еврокомиссии в конференции важным сигналом поддержки и поблагодарил ее за солидарность с Украиной.
По словам украинского лидера, стороны обсудили оборонное сотрудничество, а также взаимодействие, направленное на укрепление устойчивости Украины и защиту населения от атак.
Отдельное внимание было уделено поставкам для Сил обороны Украины.
«Необходимо максимально работать над укреплением нашей страны и наших людей», - заявил Зеленский.
Президент Украины также сообщил, что договорился с фон дер Ляйен о следующих личных контактах.