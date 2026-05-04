Зеленский обсудил с фон дер Ляйен европейский пакет поддержки и Drone Deal с ЕС

Elmira Ekberova
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых стороны обсудили европейский пакет поддержки, включая график первого транша, направленного на совместное производство дронов.
"Важный разговор с Урсулой фон дер Ляйен сегодня. Обсудили европейский пакет поддержки — график первого транша, который будет направлен на совместное производство дронов", - написал он в Телеграме.
Также, по словам Зеленского, была достигнута договоренность о дальнейшем продвижении инициативы Drone Deal с Европейским союзом и обсуждены детали возможного формата сотрудничества в сфере безопасности.
Отдельно отмечается, что украинская сторона готовит план шагов по созданию необходимой инфраструктуры безопасности. Соответствующие поручения даны начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову, секретарю СНБО Рустему Умерову и дипломатической команде Офиса президента, добавмл президент.