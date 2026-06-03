Киев также рассчитывает ускорить поставки вооружений по программе PURL и продвинуть эти вопросы на саммитах G7 и НАТО

Зеленский обсудил с Рютте финансовые гарантии безопасности для Украины Киев также рассчитывает ускорить поставки вооружений по программе PURL и продвинуть эти вопросы на саммитах G7 и НАТО

Украина обсуждает с НАТО дополнительные долгосрочные финансовые гарантии безопасности, а также ускорение поставок вооружений в рамках программы PURL. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам разговора с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

По словам Зеленского, стороны обсудили, как можно ускорить и увеличить поставки в рамках программы PURL. Он поблагодарил партнеров и генсека НАТО за то, что эта программа «есть и работает».

Зеленский отметил, что взносы в рамках программы поступали в мае и ожидаются также в июне.

«Баллистика - это последний российский аргумент в войне, и необходимо найти достаточное противодействие», - заявил он.

Зеленский также поблагодарил партнеров, которые уже участвуют с Украиной в совместных производствах и помогают финансово, чтобы на украинской территории рос уровень производства вооружений.

По его словам, в разговоре с Рютте обсуждались и другие вопросы, которые могут дать Украине больше долгосрочных финансовых гарантий безопасности.

Зеленский сообщил, что Киев намерен работать над этими темами на саммите G7 и саммите НАТО в Анкаре.

Он также заявил, что санкции против России, дальнобойные возможности Украины, финансирование Киева, политическое взаимодействие и решимость партнеров помогать Украине «именно тогда, когда это необходимо» являются сигналами Москве о том, что война для России «будет безрезультатной».

По словам Зеленского, все это должно подтолкнуть Россию к дипломатии.

«Мы очень рассчитываем, что за лето и осень сможем реально приблизить мир честный и достойный мир», - отметил он.