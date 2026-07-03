Зеленский обсудил с производителями оружия наращивание военного потенциала Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку с участием украинских производителей оружия.

«Провел Ставку. Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина вышла на способность производить такой объем технологичных видов оружия, который может долгосрочно превысить российские возможности. Сегодня именно этому мы уделили наибольшее внимание. И говорили также с самими производителями о том, что требуется от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, ее возможности на фронте, а также на ее способность затягивать войну», – написал Зеленский в Телеграм -канале.

Это, по словам президента, касается украинских дронов всех типов, НРК, ракетной программы, средств РЭБ, военной техники. «Наш сегодняшний разговор с участием производителей оружия стал продолжением на высшем уровне обсуждений военных решений, которые проходили на площадках СНБО, парламента и Министерства обороны в течение предыдущих недель», – отметил он.

Зеленский заявил, что «поручил МИД Украины и Министерству обороны сосредоточиться на работе с партнерами, что может принести дополнительное финансирование на производство». «Ожидаю конкретных результатов – договоренностей с партнерами. Инвестиции в украинское производство – это инвестиции в принуждение России к миру, и партнеры должны воспринимать это как наше общее с ними достижение», – указал он.

«Второе: выполнение плана украинских дальнобойных санкций и санкций средней дальности показало, что ограничение способности России вести войну напрямую зависит от того, насколько широко среди российских социальных групп распространится ощущение, что война напрямую влияет на повседневную жизнь», - добавил Зеленский.