Зеленский обсудил с премьером Словаки членство Украины в ЕС Переговоры прошли на полях саммита Европейского политсообщества в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что обсудил со словацким премьером сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

"Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - добавил президент.

По словам Зеленского, стороны затронули и вопрос членства Украины в Европейском Союзе.

"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", - подчеркнул украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский поблагодарил Канадуза весомую поддержку программы PURL. Он подчеркнул, что дополнительные 200 миллионов долларов, о которых сегодня объявил Карни, являются важным вкладом в защиту наших людей от постоянных баллистических ударов со стороны России.

"В целом Канада уже направила более 830 миллионов долларов на поддержку этой инициативы. И это решения, которые действительно спасают жизни", - подчеркнул президент.

В ходе встречи стороны подробно обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и Канадой, дальнейшую поддержку наших людей и усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

"Благодарны канадским друзьям, всему народу за сильную поддержку", - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Армении встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед",- написал Зеленский.