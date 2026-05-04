Зеленский обсудил с премьером Словаки членство Украины в ЕС

Abdulrahman Yusupov
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Переговоры прошли на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване
"Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии прочных отношений", - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что обсудил со словацким премьером сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
"Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу - договорились, что команды будут работать над графиком", - добавил президент.
По словам Зеленского, стороны затронули и вопрос членства Украины в Европейском Союзе.
"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", - подчеркнул украинский лидер.
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский поблагодарил Канадуза весомую поддержку программы PURL. Он подчеркнул, что дополнительные 200 миллионов долларов, о которых сегодня объявил Карни, являются важным вкладом в защиту наших людей от постоянных баллистических ударов со стороны России.
"В целом Канада уже направила более 830 миллионов долларов на поддержку этой инициативы. И это решения, которые действительно спасают жизни", - подчеркнул президент.
В ходе встречи стороны подробно обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и Канадой, дальнейшую поддержку наших людей и усилия по возвращению украинских детей, похищенных Россией.
"Благодарны канадским друзьям, всему народу за сильную поддержку", - добавил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Армении встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
"Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед",- написал Зеленский.