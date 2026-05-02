Зеленский обсудил с премьером Словакии «возможность лично встретиться в ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо «возможность лично встретиться в ближайшее время». Об этом украинский лидер сообщил в Тelegram- канале.

«Только что говорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления», - сказал Зеленский.

Президент Украины пригласил Фицо с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

«Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком», - добавил он.

Активность на участках границы с Беларусью

«Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси - со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать», - сказал он.

Зеленский отметил, что «Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет» и «каждый должен понимать, кого пытаются втягивать в любую агрессивную активность против Украины».

«Также мы готовим новые санкционные решения – несколько санкционных пакетов – на сегодня и в ближайшее время. Мы продолжаем работу с партнерами – в Европе, на Ближнем Востоке, в Заливе, в других частях света – со всеми, кто способен усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить Украине больше экономической силы. Мы ожидаем от переговоров в мае веских вещей», - добавили он.