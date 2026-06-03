Стороны также обсудили необходимость развития в Европе собственных антибаллистических возможностей

Зеленский обсудил с премьером Норвегии поставки средств ПВО для Украины Стороны также обсудили необходимость развития в Европе собственных антибаллистических возможностей

Норвегия готова помогать Украине с поставками средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в свлем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Зеленского, стороны также обсудили необходимость развития в Европе собственных антибаллистических возможностей.

Украинский лидер поблагодарил главу норвежского правительства за поддержку и соболезнования в связи с гибелью людей в результате массированной российской атаки.

По словам Зеленского, в результате ударов ракет и беспилотников погибли 23 человека, еще 151 человек получил ранения.

«Важно, что Украина не остается одна, когда Россия наносит такие террористические удары», - отметил президент Украины.

Зеленский сообщил, что в ходе разговора стороны обсудили поставки для украинской ПВО. По его словам, Норвегия готова оказывать помощь в этом направлении.

Президент Украины также подчеркнул необходимость создания в Европе собственных антибаллистических возможностей.

«Это наша общая задача, которую мы должны полностью выполнить и обеспечить Европе собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз», - заявил Зеленский.

По его словам, защита Европы от баллистических угроз укрепит безопасность не только отдельных стран, но и всех европейцев.

Зеленский также сообщил о подготовке к предстоящим встречам в специальных форматах, не уточнив подробностей.