Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути прекращения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил прекращение конфликта в Украине с президентом Бразилии Лулой да Силва на полях саммита G7. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале в среду, 17 июня.

По словам Зеленского, ключевой темой переговоров стали возможные пути прекращения конфликта. Президент Бразилии, как отметил украинский лидер, поделился своими соображениями относительно возможных дипломатических подходов.

Зеленский также проинформировал Лулу да Силву о реальном отношении российского общества к конфликту, а также о дипломатическом взаимодействии Украины с США и другими партнерами.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.