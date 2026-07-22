Президент Украины провел в Киеве встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером, а также вручил орден «За заслуги» III степени генерал-лейтенанту Кертису Баззарду

Зеленский обсудил с послом США при НАТО «защиту украинского неба» Президент Украины провел в Киеве встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером, а также вручил орден «За заслуги» III степени генерал-лейтенанту Кертису Баззарду

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером, в ходе которой стороны обсудили итоги саммита НАТО в Анкаре, и в частности, решения, касающиеся «защиты украинского неба». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Я думаю, что это был очень успешный саммит. Мы очень благодарны Соединенным Штатам за большую поддержку с вашей стороны», – сказал Зеленский.

Президент Украины также проинформировал Витакера о текущей ситуации на поле боя.

«Каждый день нашим воинам, конечно, приходится нелегко, и это понятно. Но инициатива не в руках россиян, и я думаю, что это хорошо», – отметил глава государства.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили подготовку будущего соглашения между Украиной и США в формате Drone Deal, а также уже подписанные документы.

«Важно, что сейчас есть возможность отправлять украинские дроны в США для испытаний», - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Витакера за его вклад в реализацию программы PURL, которая, по его словам, помогает Украине получать необходимые средства для «защиты неба».

Между тем посол США при НАТО отметил, что программа PURL была запущена год назад по инициативе президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что мы вышли уже почти на 8 миллиардов долларов. Это американское оборудование, которое было оплачено за счет европейских средств. И именно так эта программа и закладывалась» – сказал Витакер.

Кроме того, Зеленский вручил орден «За заслуги» III степени командующему Специальной миссией НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины и Группой содействия безопасности – Украина генерал-лейтенанту Кертису Баззарду, который также присутствовал на встрече, поблагодарив его за поддержку Украины.

Президент Украины также прокомментировал встречу с Витакером и Баззардом в своем Телеграм-канале.

«Хороший разговор, прежде всего о том, как защитить украинское небо через увеличения поставок перехватчиков для Patriots в пределах PURL. Сейчас это ключевой приоритет, потому что массированные российские удары не прекращаются. Также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной: реализацию решения президента Трампа, принятого в Анкаре, о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot, а также Drone Deal, которую наши команды сейчас прорабатывают. Это имеет реальный потенциал, и надеемся, что скоро удастся финализовать», - написал Зеленский.