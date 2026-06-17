Премьер-министр Индии подчеркнул, что готов оперативно рассмотреть все предложения украинской стороны

Зеленский обсудил с Моди развитие партнерства между Украиной и Индией Премьер-министр Индии подчеркнул, что готов оперативно рассмотреть все предложения украинской стороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также реализацию совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента в среду, 17 июня.

Особое внимание лидеры уделили промышленному взаимодействию и другим направлениям, в которых Украина и Индия могут развивать взаимовыгодное партнерство. Отдельно обсуждалась работа совместных предприятий и уже достигнутые результаты.

Зеленский и Моди обменялись мнениями о потенциале украинско-индийского сотрудничества и согласились с необходимостью его дальнейшего развития.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что готов оперативно рассмотреть все предложения украинской стороны.

По итогам встречи лидеры договорились, что команды двух стран продолжат поддерживать контакт для проработки дальнейших шагов.