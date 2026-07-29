«По дороге из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном. Проинформировал Эммануэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас», - президент Украины

Зеленский обсудил с Макроном итоги визита в США и перспективы дипломатии «По дороге из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном. Проинформировал Эммануэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас», - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«По дороге из Вашингтона провел разговор с президентом Макроном. Проинформировал Эммануэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США и перспективах, которые есть в дипломатии сейчас. Надо использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги», - написал Зеленский в Телеграм-канале.

Зеленский отметил, что французский лидер рассказал о масштабных пожарах во Франции.

«Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров», – отметил президент Украины.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречи с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.

