Президент Украины также провел аудиенцию у короля Бельгии и встретился с премьер-министром Греции

Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС Президент Украины также провел аудиенцию у короля Бельгии и встретился с премьер-министром Греции

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Брюсселе встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив дальнейшие шаги на пути вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщила канцелярия украинского лидера. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в четверг, 18 июня.

Встреча состоялась перед заседанием Европейского совета. Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку и заявил о важности открытия в ближайшее время оставшихся пяти переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Евросоюз. Стороны также обменялись мнениями о графике дальнейших шагов и скоординировали позиции.

Президент Украины отметил, что Киев рассчитывает в ближайшее время получить первый транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза. По его словам, эти средства необходимы для усиления защиты страны.

Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере безопасности и работе над соглашением с ЕС в формате «Drone Deal». Зеленский заявил, что договоренности могут охватывать закупку украинской оборонной продукции, средства противовоздушной обороны, возможности борьбы с беспилотниками, безэкипажные морские системы и другие приоритетные направления безопасности.

Кроме того, стороны обсудили оборонную поддержку Украины, в том числе актуальные потребности Киева в укреплении ПВО и защите населения от баллистических ударов.

В рамках визита в Брюссель Зеленский также был принят королем бельгийцев Филиппом. Украинский президент проинформировал монарха о последствиях ударов по гражданской инфраструктуре, в том числе о повреждениях Киево-Печерской лавры, а также рассказал о ситуации на фронте и дипломатической работе с партнерами. Стороны обсудили поддержку европейской интеграции Украины и двустороннее оборонное сотрудничество.

Зеленский также встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На переговорах он сообщил о ситуации на линии фронта, последствиях атак и итогах контактов на саммите G7. Отдельное внимание было уделено евроинтеграции Украины. Зеленский подчеркнул, что после открытия первого переговорного кластера приоритетом Киева остается скорейшее открытие остальных пяти кластеров.

Президент Украины поблагодарил Грецию за предоставленную военную помощь и вклад в программу PURL. По его словам, одной из ключевых задач остается усиление украинской противовоздушной обороны и расширение антибаллистических возможностей.