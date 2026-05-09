Зеленский обсудил с Коштой европейскую интеграцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Антониу Кошта обсудили совместную работу по дальнейшей европейской интеграции Украины.

«Говорил с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Благодарен за поздравления украинцев и Украины с Днем Европы и благодарен за всю поддержку Европы для Украины во время нашей обороны в полномасштабной войне», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

Украинский лидер отметил, что Украина «защитит свою независимость и право народа самостоятельно выбирать путь». «Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. России не удастся сломать Европу и расколоть ее: много было попыток, но ни одна не сработала. И не сработает», - сказал он.

«Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу по дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям. Обсудили и недавние шаги в дипломатии и нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000», - добавил президент Украины.