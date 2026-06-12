Зеленский обсудил с главой Минобороны Латвии вопросы сотрудничества в сфере безопасности «Провел встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который посещает Украину с первым зарубежным визитом в этой должности», – президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом ряд вопросов сотрудничества в сфере безопасности.

«Провел встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, который посещает Украину с первым зарубежным визитом в этой должности. Обсудили реализацию Drone Deal («сделка по дронам»), который на этой неделе подписали между нашими странами. Благодаря этому формату, в частности, сможем делиться с Латвией экспертизой в области защиты неба. Украина всегда готова помогать друзьям, которые с нами с самого начала российской агрессии. И важно, что мы одинаково понимаем: вызовы безопасности возникают именно из-за того, что Россия отказывается завершить свою войну дипломатией», – написал Зеленский в Телеграм- канале.

Президент Украины также сообщил об обсуждении «возможности финансирования совместных проектов в рамках SAFE и взаимодействие в рамках Евросоюза, НАТО и Объединенных экспедиционных сил (JEF)».