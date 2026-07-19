Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте Президент Украины провел встречи с тремя генералами

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими военными: командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, из доклада Драпатого он узнал о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Согласно сообщению, особое внимание в ходе бесед уделили выполнению договоренностей с партнерами и постоянному обеспечению поставок для «защиты Украины». Главным приоритетом, заявил Зеленский, остается ПВО и полное выполнение контрактов на производство всех типов дронов.

Третья тема, которая была в поле зрения во время беседы, – Александровское направление фронта, «активные действия» украинских десантно-штурмовых войск, сообщил глава государства.

"Ценю объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранению дефицита в поставках", – добавил он.