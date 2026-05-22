Зеленский обсудил со Стармером, Мерцем и Макроном дипломатию ради мира «Договорились, что наши советники по вопросам национальной безопасности встретятся в ближайшее время», - президент Украины

В ближайшее время состоится встреча советников по вопросам национальной безопасности Украины, Великобритании, Германии и Франции. Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер- министром Великобритании Киром Стармером, французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате Е3-Украина.

«Провел разговор с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом – формат Е3-Украина. Прежде всего (говорили) о том, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была. Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии. Договорились, что наши советники по вопросам национальной безопасности встретятся в ближайшее время», – написал Зеленский в Телеграм- канале.

Президент Украины отметил, что «отдельно проинформировал лидеров о российских планах по Украине, Беларуси и другим направлениям в Европе» . «Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более подробно обменяются имеющейся информацией.Делаем все, чтобы настоящий мир был», – добавил он.

Взятие под контроль590 квадратных километров

Кроме того, президент Украины сообщил об усилении украинских позиций на фронте за последнее время.

По его словам, с начала года под контроль украинских войск перешло около 590 квадратных километров территории. Украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы, - отметил Зеленский.