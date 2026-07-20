Зеленский обсудил поддержку Украины с новым премьером Британии Президент Украины сообщил о первом телефонном разговоре с Энди Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам Зеленского, они должны встретиться в ближайшее время.

"Очень ценю, что поддержка Украины и нашего народа и впредь будет прочной. Спасибо за теплые слова уважения к украинскому народу и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак", – написал он.

Зеленский отметил, что Украина и Великобритания смогли построить "самое прочное партнерство" в истории двусторонних отношений.

"Мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Спасибо, Энди. Спасибо, Великобритания!", – добавил президент.