Зеленский обсудил поддержку Украины с лидерами ряда стран на полях саммита Европейского политсообщества

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в Ереване.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Норвегию за поддержку Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти $1 млрд.

"Мы обсудили наше стратегическое партнерство: Drone Deal и работу над усилением противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов", – сообщил украинский президент.

Особое внимание стороны уделили энергетической поддержке Украины.

Зеленский проинформировал Сёре о потребностях Украины, в частности о природном газе, на следующую зиму.

"Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать", – добавил он.

Президент Украины также провел в Ереване встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Зеленский в своих соцсетях сообщил, что поблагодарил главу финского правительства за недавнее решение о предоставлении Украине дополнительной оборонной помощи в размере 300 миллионов долларов.

«Мы искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей обороны, в частности — противовоздушную оборону, которую можем усилить с помощью этого пакета.Я предложил премьер-министру укрепить наше двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате "Drone Deal" (Сделка по дронам). Украина готова делиться своим опытом и усиливать тех, кто усиливал нас с самого начала полномасштабного вторжения. Мы также коснулись международного сотрудничества, в частности нашей европейской интеграции. Сейчас открыто хорошее окно возможностей для открытия переговорных кластеров, и Украина этого полностью заслуживает. Я благодарю Финляндию за поддержку», — написал Зеленский.

«Продуктивная встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Мы детально обсудили направления двусторонних отношений: есть реальный потенциал для углубления нашего сотрудничества. Мы также обсудили европейское направление и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в Евросоюзе.Я благодарю чешский народ за огромную и сердечную поддержку Украины — мы действительно это ценим», — резюмировал украинский лидер.

В Ереване президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.​​​​​​​ Об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства поблагодарил Великобританию за поддержку Украины и отдельно отметил шаги Соединенного Королевства в «борьбе против российского теневого флота».

Глава государства выразил отдельную благодарность королю Чарльзу III за слова поддержки Украины во время выступления в Конгрессе США.

Лидеры обсудили оборонную поддержку Украины, в частности взносы в программу PURL.

Также речь шла о переговорном процессе для достижения «справедливого и достойного мира». Зеленский отметил, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. Премьер-министр Великобритании отметил, что важно «продолжать давление на Россию».

Владимир Зеленский и Кир Стармер скоординировали двусторонние и многосторонние контакты на ближайшее время, в частности подготовку встречи в формате E3 – Украина, а именно: Великобритания, Франция и Германия.

Лидеры обсудили поддержку украинского энергетического сектора. Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшие вклады Великобритании в восстановление энергетической инфраструктуры.

Глава украинского государства проинформировал о ситуации на фронте. Владимир Зеленский отметил, что Европа должна скоординировать усилия и разработать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от «угроз со стороны России».