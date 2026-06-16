Зеленский обсудил оборонное сотрудничество на полях G

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 во французском Эвиане провел серию встреч с лидерами стран-партнеров, обсудив усиление украинской противовоздушной обороны и ситуацию на фронте.

Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале во вторник, 16 июня, переговоры на саммите начались со встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Встречи на саммите G7 во Франции начались содержательно», - отметил украинский лидер.

По его словам, ключевыми темами стали укрепление воздушной обороны Украины и продвижение дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта.

«Самое важное - усилить ПВО Украины и продвинуть дипломатию, чтобы Россия завершила войну. Нужен мир», - подчеркнул Зеленский.

Отдельные переговоры украинский лидер провел с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, стороны обсудили оборонную поддержку Киева, прежде всего дальнейшее усиление ПВО, ситуацию на линии фронта, а также результаты украинских «дальнобойных ударов».

Кроме того, Зеленский и Мерц затронули реализацию договоренностей, достигнутых в формате G7 - Украина.

«Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию», - заявил Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Германию за поддержку на фоне конфликта с РФ, а также за содействие европейскому курсу Украины.

Позднее президент Украины вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Зеленский отметил, что координация позиций с Вашингтоном остается важной частью украинской дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита G7 во Франции, в ходе которой обсудили санкции против России. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент поблагодарил Великобританию за новые решения по поддержке Украины и санкции против «российского теневого флота», объявленные во вторник.

Лидеры также обсудили возможное участие Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате атаки в ночь на 15 июня.

Кроме того, они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время встречи в формате G7-Украина, потенциальные направления для «дальнейшего давления на Россию» и шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Также состоялась встреча Зеленского с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном. «Я был очень рад встретиться с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахайяном, и важно, что мы всегда поддерживаем конструктивный диалог. Мы желаем мира и безопасности каждому народу и лидеру, которые помогают нам в Украине. Украина поддержала ОАЭ и другие государства региона Персидского залива в сложный момент. Мы готовы и в дальнейшем работать вместе, чтобы наши народы становились сильнее. Спасибо за уважение к Украине и украинцам!»,- написал он в соцсетях по итогам переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в международных организациях и перспективы реализации совместных проектов.

«Особое внимание уделено развитию двусторонних отношений в различных сферах: привлечению инвестиций, сельском хозяйстве, образовании. Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться с Кенией опытом и реализовывать совместные проекты. Лидеры договорились, что их команды проработают детали возможного сотрудничества», – сообщила пресс-служба президента Украины.

Кроме того, президенты обсудили углубление партнерства в сфере продовольственной безопасности.

Лидеры также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Зеленский поблагодарил Кению за поддержку резолюции Украины в Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский пригласил президента Кении посетить Украину с визитом.

Во вторник, 16 июня, в рамках саммита G7 президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях и на сайте Офиса президента.

Как отмечается, глава государства вместе с лидерами ЕС обсудили, в частности, график открытия следующих пяти кластеров и дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины.

«Глава государства поблагодарил Европейский Союз за открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Владимир Зеленский назвал это важным шагом поддержки нашей страны и в то же время сильным и четким сигналом России и ее попыткам разъединить Европу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры также обсудили реализацию финансового пакета поддержки, подготовку к предоставлению первого транша и усиление санкций против России. В частности, Украина рассчитывает получить средства уже в этом месяце и направить их на укрепление обороны.

Также Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен 21-й санкционный пакет Евросоюза, направленный на энергетический сектор, торговлю, финансовый сектор и криптовалюту.

«Пока что Россия намерена продолжать войну, надо усиливать противовоздушную оборону Украины и работать над согласованием гарантий безопасности для нашей страны», – заявил Зеленский.