Зеленский: Обсудили с президентом Трампом вопрос лицензии на производство Patriot и несколько других идей Президент Украины выразил благодарность Соединённым Штатам за их твёрдую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Белом Доме с президентом США Дональдом Трампом.

После завершения переговоров Зеленский написал о встрече с президентом США в социальной сети американской компании Х: «Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за всё, что мы делаем вместе, чтобы защищать жизни украинцев и продвигать мир».

Он выразил президенту Трампу соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма.

«Он был настоящим другом Украины», - отметил глава государства, добавив, что он и Трамп «обсудили лицензии на производство перехватчиков Patriot и несколько других идей, которые могли бы помочь. Мы также говорили о дипломатии — важно, чтобы дипломатический процесс был возобновлён. Наши команды договорятся о деталях их дальнейшего общения. Я благодарен Соединённым Штатам за их твёрдую поддержку».

Согласно заявлению Белого дома, закрытая для прессы встреча Трампа и Зеленского началась в 09:47 по местному времени и длилась около часа.