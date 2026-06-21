Зеленский обвинил президента Польши в стремлении «повышать рейтинги на антиукраинских настроениях» Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши лишил украинского коллегу высшей награды республики — ордена Белого орла

Президент Украины Владимир Зеленский связал лишение его польского ордена со внутренней борьбой в соседней стране. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу ТСН.

По мнению Зеленского, президент Польши Кароль Навроцкий пытается «зарабатывать очки» на антиукраинских настроениях.

Глава государства сравнил «тактику» польского коллеги с действиями экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

«На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды, потому что в перспективе это приведет к плохим отношениям между народами», — сказал президент Украины.

Украина анонсировала «зеркальный ответ» на «недружественные шаги» Польши

Украина будет «зеркально» реагировать на «недружественные» действия других стран и призывает страны-партнеры к сдержанности во взаимоотношениях.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя ситуацию с лишением украинского президента Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла.

По словам главы МИД Украины, Навроцкий стал «разрушителем» позитивных достижений в отношениях двух стран в последнее время. «Не случайно он получает аплодисменты из Москвы», — добавил Сибига.

«Безусловно, эта ситуация, это пренебрежение к президенту Украины – это ведь не только об ордене, не о лишении ордена. Это было проявлением неуважения к украинскому воину, к украинскому народу, к нашей истории, к нашему праву иметь свою историю. Мы не будем этого терпеть. И ситуация, когда столько действующих и бывших президентов консолидированно заняли такую позицию, свидетельствует о нашей зрелости, о недопустимости того, чтобы какой-либо другой президент иностранного государства впредь диктовал нам нашу историю. Точка. С этим покончено», — сказал Сибига.

Сибига отметил, что Украина всегда ценила отношения с Польшей и была благодарна за ту помощь, которую получала, и призвал поляков к «взвешенности и дипломатии. «Важно отложить эмоции в сторону. У нас есть механизмы, есть положительный опыт сотрудничества и политическая воля. Украина готова к честному и равноправному диалогу. Мы знаем, что 11 июля – тоже достаточно чувствительная дата для Польши. Речь идет о дне памяти жертв Волынской трагедии. И мы призываем к взвешенности, мы открыты к дипломатическому диалогу, считаем, что арсенал дипломатических инструментов должен быть задействован максимально, и мы к этому готовы», – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши лишил украинского коллегу высшей награды республики — ордена Белого орла. Президент Польши пошел на такой шаг из-за присвоения одному из подразделений ВСУ почетного наименования «имени героев УПА».

Украинские политики массово отказались от высших государственных наград Польши в знак протеста против решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.