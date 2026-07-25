По словам президента Украины, в результате ночных атак пострадали не менее десяти человек

Зеленский: ночью по Украине применили две ракеты и около 160 дронов По словам президента Украины, в результате ночных атак пострадали не менее десяти человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении двух ракет и 160 дронов во время российской атаки на страну.

«Всего россияне применили две ракеты и почти 160 дронов. На данный момент известно о десяти раненых по всей стране этой ночью. ПВО сейчас – это приоритет каждой международной встречи и каждой государственной институции. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власти могут помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано. Устойчивости Украины должно быть больше», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

Комментируя недавние атаках на Украину, украинский лидер сообщил, что более десяти обычных жилых домов были повреждены во время обстрелов Славянска вечером.

По его словам, под ударами оказались Полтавская, Черниговская, Одесская, Николаевска, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Запорожская, Донецкая и Херсонская области, есть погибшие.