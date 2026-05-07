Зеленский «не рекомендует» представителям иностранных государств посещать Москву для участия в мероприятиях 9 мая Украинский лидер назвал это «странным желанием в эти дни»

Представителям иностранных государств не следует посещать Москву для участия в мероприятиях 9 мая. Такое мнение в своем Telegram-канале в четверг, 7 мая выразил президент Украины Владимир Зеленский, назвав намерение ряда стран направить своих представителей в российскую столицу «странным желанием в эти дни».

В обращении Зеленский заявил, что, по имеющимся у Киева данным, представители ряда «близких к России государств» намерены прибыть в Москву на праздничные мероприятия. «Странное желание в такое время. Мы не рекомендуем», - подчеркнул он.

Зеленский также прокомментировал ситуацию вокруг режима прекращения огня. По его словам, Украина предложила России перемирие с 6 мая и была готова обеспечить «полную тишину». Он утверждает, что в ответ на это последовали «новые российские удары и новые угрозы».

Украинский лидер заявил, что российская сторона «хочет разрешения Украины на проведение парада», чтобы, как он выразился, «безопасно выйти на площадь на один час раз в год», а затем продолжить боевые действия. По словам Зеленского, в России «уже говорят об ударах после 9 мая».

Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских военных, в том числе Силы специальных операций, за «точность», отметив о результатах так называемых «дальнобойных санкций». В частности, он сообщил об ударе в районе Каспийского моря по ракетному кораблю, который, по его словам, способен запускать ракеты «Калибр».

Зеленский также заявил об ударе по объекту нефтяной промышленности в Пермском крае, расположенному более чем в 1,5 тыс. км от государственной границы Украины. По его словам, украинская разведка оценивает как «удовлетворительные» результаты ответных действий на брянском направлении, в Туапсе и против ряда российских объектов нефтяной инфраструктуры.