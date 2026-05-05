Зеленский на встрече с королем Бахрейна предложил «сделку по дронам» Переговоры прошли в Манаме

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Манаме встречу с королём Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой. Об этом сообщили глава государства в соцсетях и Офис президента Украины.

Согласно информации, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, ключевые вызовы и возможности в сфере безопасности.

По словам Зеленского, ходе в переговоров он предложил заключить соглашение по беспилотным летательным аппаратам.

"Говорили о ударах из Ирана против Бахрейна и других стран, о ситуации относительно Ормузского пролива. Практически каждый день наша страна также подвергается таким же террористическим ударам, и наши люди имеют соответствующий опыт полномасштабной защиты. Украина готова делиться с Бахрейном такой безопасностной экспертизой и помогать усиливать защиту жизни. Предложил заключить Drone Deal и масштабировать сотрудничество с Бахрейном, договорились, что наши команды проработают детали",-написал Зеленский.

Также отмечено, что отдельное внимание стороны уделили развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства.

Кроме того, поднимался вопрос о взаимном открытии посольств.

Это первый визит Владимира Зеленского в Бахрейн и одновременно первая встреча лидеров Украины и Бахрейна с 2003 года, отмечают в ОП.