Зеленский находится с визитом в Швеции

Elmira Ekberova
28 Май 2026•Обновить: 28 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится с рабочим визитом в Швеции.
"Сегодня с рабочим визитом в Швеции. Готовим крупный оборонный пакет для Украины, а также важный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной", - написал он в Телеграме.
Украинский лидер также сообщил, что в рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, а также переговоры с участием представителей шведской оборонной промышленности.
Зеленский поблагодарил шведскую сторону за стабильное и содержательное сотрудничество, отметив, что отношения между Украиной и Швецией остаются крепкими и конструктивными.