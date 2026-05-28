Зеленский находится с визитом в Швеции

Президент сообщил о планах по укреплению боевой авиации, включая шаги по истребителям Gripen

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится с рабочим визитом в Швеции.



"Сегодня с рабочим визитом в Швеции. Готовим крупный оборонный пакет для Украины, а также важный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной", - написал он в Телеграме.

Украинский лидер также сообщил, что в рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, а также переговоры с участием представителей шведской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил шведскую сторону за стабильное и содержательное сотрудничество, отметив, что отношения между Украиной и Швецией остаются крепкими и конструктивными.