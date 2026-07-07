Зеленский: НАТО может совместно с Украиной противостоять вызовам современной войны Президент Украины выступил на Форуме оборонной промышленности, организованном на полях саммита НАТО

НАТО способно совместно с Украиной противостоять вызовам современной войны. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил на Форуме оборонной промышленности, организованном в конгресс-центре ATO Congresium в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля.

«Мы должны быть частью коллективной обороны НАТО. Это сделает всех нас сильнее», — сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил за проявленный интерес к Украине, украинским оборонным компаниям и их возможностям. «Эти возможности — одни из сильнейших в Европе, особенно те, что доказали свою эффективность на современном поле боя», привлек внимание украинский лидер.

Президент привлек внимание к тому, что изменения в характере ведения боевых действий в наши дни носят революционный характер.

Как отметил глава государства, среда ведения боевых действий претерпевает трансформации, сравнимые по масштабу с теми, что происходили в период Первой мировой войны.

Он указал на исторические примеры изобретения различных видов вооружений, а сегодня, по его словам, наблюдаются серьезные изменения в сфере беспилотных летательных аппаратов, средств ведения боя на расстоянии и военных технологий в целом.

Зеленский подчеркнул, что Украина ведет войну на фронте ради самозащиты. Он утверждает, что украинские военные ежемесячно «нейтрализуют около 30 тыс. российских солдат, причем большинство — с помощью беспилотников».

Украина активно использует БПЛА для обороны страны

Зеленский отметил, что Украина не испытывает гордости от этого, но такова реальность современной войны. «Это война, которую начали не мы, но мы вынуждены воевать, потому что должны защищать нашу страну, наш народ, наших детей. Каждый день в ходе этой войны мы уничтожаем военные объекты и технику противника», - заявил президент, отметив, что большая часть этих операций осуществляется с помощью БПЛА.

Зеленский сообщил, что Украине удалось обеспечить безопасность в Черном море с помощью морских беспилотников.

«Это не просто ударные платформы для уничтожения российских кораблей. Наши морские дроны превратились в многоцелевые платформы. Они могут наносить удары с моря по различным целям — наземным и воздушным. Мы ведем бой и в небе, сражаемся на два фронта. Также используем свои беспилотники на временно оккупированных территориях Украины. Благодаря дронам мы можем вести борьбу на всех оккупированных территориях»,- подчеркнул украинский лидер.

Украина нарастила беспилотный потенциал с 2022 года

Зеленский заявил, что уровень перехвата российских беспилотников превысил 90%. «Еженедельно сбиваются и перехватываются тысячи российских дронов. Ни одна другая страна не обладает таким уровнем обороноспособности против них. Реалии этой войны, к сожалению, потребовали от нас выстраивания и развития беспилотного потенциала», — сказал он.

При этом, президент отметил, что ежедневно украинские силы противостоят сотням атак беспилотников. «Оборонный сектор Украины расширяет свои возможности даже в условиях тотальной войны. При этом наш уровень перехвата крылатых ракет значительно вырос благодаря системам ПВО и поддержке партнеров. Партнеры продолжают оказывать Украине помощь и оборонную поддержку. Я благодарю вас за это»,- подчеркнул президент.

Украина — в будущем этого Альянса

Зеленский отметил, что сотни украинских компаний производят современное вооружение, необходимое стране, что делает войну для России все более затратной.

Он поблагодарил всех партнеров, участвующих в беспилотной инициативе. «Эта инициатива не просто о закупке дронов, она касается совместного производства, быстрого доступа к соответствующим средствам, защиты критической инфраструктуры, ПВО и сотрудничества в сфере безопасности», - пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул необходимость создания в Европе мощной системы защиты от российских баллистических ракет. «По сути, это последнее крупное преимущество, которое осталось у России. Как показывают конфликты на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, это вопрос глобальной значимости. Поэтому я убежден, что Европе срочно необходимы собственные возможности»,- сказал украинский лидер.

Он обратил внимание на значимость систем Patriot. «Современные условия ведения боя показали, что текущего производства Patriot недостаточно для удовлетворения возросших потребностей в защите от баллистических ракет», - отметил глава государства.

Зеленский призвал Европу разрабатывать собственные противоракетные системы. «Мы не можем ждать до 2030 года или позже. Европе нужны доступные по стоимости, массово производимые противоракетные системы — и нужны как можно скорее, фактически уже сегодня».

Он подчеркнул, что Украина нуждается в ракетах для ПВО, чтобы продолжать защищать страну. «Это наш главный приоритет сейчас. Все остальное мы можем делать сами, действительно можем. Но когда речь заходит о ПВО — нам нужны партнеры»,- заявил глава государства, призвав проявить больше решимости в этом вопросе.

Зеленский призвал сделать ПВО одним из главных решений саммита НАТО в Анкаре. «Украина — в будущем этого Альянса. Вызовы современной войны можно преодолевать вместе с Украиной. Наш оборонный потенциал и, что еще важнее, наша стойкость и опыт доказали свою эффективность. Опыт нашего народа доказал себя. Я горжусь нашим народом. Я горжусь Украиной», - подчеркнул президент.

Украина в НАТО принесет выдающиеся оборонительные возможности

Зеленский подчеркнул, что Украина, не будучи членом НАТО, уже обладает мощным оборонным потенциалом. «Если вы умеете воевать так, как украинцы, то мы считаем, что должны стать частью коллективной обороны НАТО. Это сделает всех нас сильнее», - подчеркнул президент.

Он убежден, что Украина в составе Североатлантического альянса принесет выдающиеся оборонительные возможности», и добавил, что Украина «развеяла миф» о стратегическом превосходстве РФ.

Зеленский утверждает, что в России не осталось крупных нефтеперерабатывающих заводов, по которым Украина не нанесла бы удара. «Мы не такие, как Путин. Мы не воюем ради удовольствия, как Путин, или ради геополитических целей. Россия принесла войну на нашу землю. Она убивает наших людей в Украине. Она пытается лишить нас независимости. Мы всего лишь защищаем себя», - заключил глава государства.