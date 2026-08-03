Зеленский назначил Умерова новым главой СВР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) и бывшего министра обороны страны Рустема Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Как сообщают украинские СМИ, об этом глава государства сообщил во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

Отмечается, что новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Назначения произведены на фоне масштабных кадровых перестановок в правительстве и силовых структурах страны.