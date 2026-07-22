Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом сообщил в соцсетях президент страны Владимир Зеленский.

"Определили порядок дальнейших действий", – заявил глава государства.

По его словам, сегодня будут официально утверждены решения о замене руководства Вооруженных сил Украины – соответствующие указы готовятся.

"Совместно с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой (и.о. министра обороны) определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно", – отметил президент.

С 2025 года Скибюк был заместителем начальника Генштаба ВСУ, в 2024-2025 годах командовал Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. В 2022 году Скибюк получил звание Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента. Драпатый заменит в должности главкома Александра Сырского.

Вместе с тем Драпатый заявил в Facebook, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ и подтвердил, что начальником Генерального штаба в его команде будет бывший командующий ДШВ Скибюк.