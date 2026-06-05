«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну», - президент Украины

Зеленский назвал «слабым» ответ президента РФ на его открытое письмо «К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну», - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «слабым» ответ российского лидера Владимира Путина на его открытое письмо с предложением о встрече.

«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал», - написал Зеленский в Телеграм- канале.

Президент Украины считает, что Путин не хочет ничего менять и «не хочет признать, что эта война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги».

«Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию – больше», - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на открытое письмо украинского лидера с предложением о личной встрече заявил, что пока не видит в этом смысла.

«Пока не вижу смысла», - сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.

Кроме того, Зеленский сообщил о согласовании новых операций Службы безопасности Украины.

«Сегодня был доклад Службы безопасности Украины. Отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях прежде всего. Воины СБУ – ЦСО «А» – номер один по поражениям врага на фронте с начала года. Результативно мы защищаем свое государство, мы защищаем свою независимость. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции», – сказал он в вечернем видеообращении.

Президент РФ также сообщил о подготовке новых обменов военнопленными с РФ.

«Обмены идут непросто, но идут. Готовим следующие этапы. Важно, что за этот год уже провели семь мероприятий, вернули 1429 человек в целом уже за этот год», – отметил он.