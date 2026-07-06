Зеленский: надеемся, что саммит НАТО в Анкаре не превратится в пустую формальность Глава государства отметил, что Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны

Мы очень надеемся, что саммит НАТО в Анкаре - саммит самых сильных евроатлантических государств, не превратится в пустую формальность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем традиционном видеообращении.

«Желаем, чтобы саммит в Анкаре – саммит самых сильных евроатлантических государств – не был пустым. И чтобы наша защита жизни, наше сотрудничество в сфере безопасности, оборонные возможности здесь, в Европе, и с Америкой стали больше благодаря совместной работе и совместным решениям. Нужны решения», - сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина на фоне российских авиаударов срочно нуждается в системах противовоздушной обороны.