По словам Зеленского, после открытия первого переговорного кластера важно как можно быстрее открыть оставшиеся пять кластеров

Зеленский, Кошта и Мартин согласовали украинскую повестку на время председательства Ирландии в Совете ЕС По словам Зеленского, после открытия первого переговорного кластера важно как можно быстрее открыть оставшиеся пять кластеров

В Дублине после церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Стороны обсудили продвижение Украины к членству в Евросоюзе и дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в среду, 1 июля.

Глава украинского государства поздравил Ирландию с началом председательства в Совете ЕС и заявил, что Киев рассчитывает на реальный прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз в течение ближайшего полугодия.

По словам Зеленского, после открытия первого переговорного кластера важно как можно быстрее открыть оставшиеся пять кластеров одновременно для Украины и Молдавии.

Участники встречи обсудили шаги, необходимые для того, чтобы процесс продвижения Украины к полноправному членству в Европейском союзе проходил максимально оперативно.

Кроме того, Зеленский, Кошта и Мартин согласовали другие приоритеты украинской повестки на период ирландского председательства. Среди ключевых вопросов- продолжение поддержки Украины и «усиление санкционного давления на Россию».

Стороны также скоординировали позиции по взаимодействию с партнерами и согласовали график следующих личных контактов.