Зеленский и Трамп обсудили текущую ситуацию на линии фронта, а также дипломатические усилия сторон Существует реальная перспектива положить конец этой войне, и решимость Америки играет здесь решающую роль, отметил президент Украины

Президент Украины поздравил президента Трампа и всех американцев с Днём Независимости.

«У нас состоялся очень хороший телефонный разговор.Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную нам помощь — от ракет «Джавелин» и систем «Пэтриот» до политической поддержки — и глубоко ценим то, что Америка стоит рядом с нами в защите нашей независимости. Я благодарен каждому американцу, которому небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей во всём мире, для которых важна свобода», - написал Зеленский в социальной сети американской компании Х.

По его словам, они обсудили текущую ситуацию на линии фронта, а также дипломатические усилия сторон.

«Существует реальная перспектива положить конец этой войне, и решимость Америки играет здесь решающую роль. Мы договорились продолжить эти обсуждения во время саммита НАТО в Анкаре», - добавил он.