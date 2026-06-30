Зеленский и советник премьера Британии обсудили поддержку Украины Джонатан Пауэлл провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

Советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили дальнейшую поддержку Киева.



Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.



По словам украинского лидера, стороны обсудили ситуацию на фронте, на подконтрольных РФ территориях Украины, а также тему дефицита топлива в России.



"Важно, что партнеры отмечают успехи Украины на фронте, результаты наших мидлстрайков и дипстрайков", – подчеркнул в ходе переговоров Зеленский.



Согласно сообщению, отдельное внимание уделено подготовке к саммиту НАТО в Анкаре и дипломатической работе для достижения мира. Проведен обмен мнениями о потенциальных путях для активизации процесса и возможных форматах переговоров.



Зеленский также поблагодарил Британию за решение о новом пакете поддержки на почти 290 млн фунтов стерлингов.

