Президент Украины встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Таллине

Зеленский и премьер Финляндии обсудили антибаллистическую защиту и Drone Deal Президент Украины встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Таллине

Перед началом саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии в Таллине президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, передает Офис президента Украины.

«Мы благодарим за поддержку вас и вашу команду, весь финский народ. Прежде всего за все военные пакеты — это очень помогает», — заявил глава государства.

Зеленский и Орпо обсудили работу в Европе над развитием антибаллистической защиты.

Также стороны говорили о подготовке соглашения в формате Drone Deal. Соответствующий проект Украина передала правительству Финляндии в мае.

Глава государства сообщил о потребностях в усилении ПВО и поблагодарил за взносы в программу PURL.

Отдельно обсуждались вопросы безопасности в регионе и возможные способы противодействия угрозам.

Особое внимание было уделено дипломатической работе для достижения достойного мира. Президент проинформировал о переговорах и коммуникации с американской стороной и европейскими лидерами.

Петтери Орпо подтвердил поддержку Украины, в том числе на пути к членству в Европейском союзе. Он отметил, что Финляндия поддерживает открытие всех шести переговорных кластеров и готова способствовать этому со своей стороны.

Премьер-министр Финляндии также рассказал о работе Коалиции убежищ, участии партнеров, соответствующих взносах и дальнейшей реализации.