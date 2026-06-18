Зеленский и премьер Бельгии обсудили график поставок обещанных Киеву F-16

Abdulrahman Yusupov, Ekip
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в четверг во время встречи в Брюсселе подробно обсудили оборонную поддержку Украины, в частности, график поставок стране истребителей F-16.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях,
Согласно сообщению, Бельгия готовит новый значительный пакет помощи и вклад в программу PURL.
«Также обсудили график поставок истребителей F-16. Первые поставки состоятся уже в этом году. Именно такая помощь в защите неба сейчас нужна больше всего»,-заявил Зеленский.