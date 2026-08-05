Зеленский и новый глава Минобороны Британии обсудили совместное производство вооружения

Украина и Великобритания обсудили возможности совместного производства отдельных видов вооружения, а также усиление защиты украинской территории от баллистических угроз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по итогам встречи с новым министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом в Киеве.

"Обсудили, как Великобритания может помочь Украине лучше защищать города и общины от таких баллистических угроз - как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, - как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования. В частности, обсудили возможности совместного производства отдельных видов вооружения - и Британия, и Украина обладают сильными возможностями, проверенными войной", - написал он.

Кроме того, сообщил Зеленский, на встрече обсуждались санкции против российских предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет.

Уэс Стритинг 5 августа прибыл в Киев.