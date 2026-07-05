Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО Украины

Abdulrahman Yusupov, Ekip
05 Июля 2026•Обновить: 05 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.
По словам Зеленского, Макрон «четко знает все детали текущих дипломатических перспектив».
«И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира мы делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами. Наша позиция – Европа должна быть вовлечена в дипломатический процесс, и голос Европы должен иметь значение», – отметил президент Украины.
Он проинформировал Макрона о «ситуации на поле боя и о ключевых угрозах».
"Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дронные удары по территории Украины, по нашим городам и селам. Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и решительные меры", – добавил Зеленский.