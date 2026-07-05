Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО Украины Между президентами Украины и Франции состоялся телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

По словам Зеленского, Макрон «четко знает все детали текущих дипломатических перспектив».

«И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира мы делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами. Наша позиция – Европа должна быть вовлечена в дипломатический процесс, и голос Европы должен иметь значение», – отметил президент Украины.

Он проинформировал Макрона о «ситуации на поле боя и о ключевых угрозах».

"Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дронные удары по территории Украины, по нашим городам и селам. Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и решительные меры", – добавил Зеленский.