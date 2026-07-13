Зеленский и Макрон в преддверии встречи «Коалиции желающих» обсудили вопросы укрепления Украины Важно укрепить Украину, усилить нашу противовоздушную оборону и ускорить развитие противоракетного потенциала Европы – сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже вновь подчеркнул важность укрепления своей страны, в частности её системы противовоздушной обороны.

В заявлении, опубликованном в американской социальной сети X, Зеленский отметил, что у него и Макрона состоялась «плодотворная» встреча, в ходе которой они обсудили приоритетные вопросы в преддверии заседаний Антибаллистической коалиции и Коалиции желающих, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

«Мы подробно обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в защите населения от российских атак. Важно укрепить Украину, усилить нашу противовоздушную оборону и ускорить развитие противоракетного потенциала Европы», – сказал Зеленский.

Отметив, что Франция обладает необходимыми возможностями и передовыми технологиями, чтобы помочь Украине в этом вопросе, Зеленский заявил, что Киев будет работать над этим вопросом совместно со своими союзниками.

Зеленский добавил, что двусторонние отношения вышли на «истинно стратегический уровень», во многом благодаря личным усилиям Макрона.

«Сегодня я поблагодарил Эммануэля за помощь и поддержку на протяжении всех этих лет и вручил Орден Свободы президенту — истинному другу Украины», — сообщил Зеленский.

В понедельник в Париже состоится очередное заседание «Коалиции желающих» по Украине, на котором, по словам Макрона, будут сделаны новые заявления о военных возможностях, промышленном сотрудничестве и мерах по противодействию «теневому флоту» России.

Эта инициатива, объединяющая 37 стран и запущенная в марте 2025 года под руководством Великобритании и Франции, направлена на содействие выполнению потенциального мирного соглашения в Украине.

На встрече также будет присутствовать президент Молдовы Майя Санду — это станет первым участием Молдовы в заседании коалиции.