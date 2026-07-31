Благодарю Соединённые Штаты за поддержку Украины и нашего народа - написал президент Украины

Зеленский и Джэй Ди Вэнс обсудили укрепление ПВО Украины и поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Благодарю Соединённые Штаты за поддержку Украины и нашего народа - написал президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом.

Об этом глава государства написал в социальной сети Telegram.

Согласно этой информации Зеленский и Вэнс обсудили укрепление ПВО Украины, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и итоги встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне,

«Провел хороший телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и противовоздушная оборона остается главным приоритетом», — говорится в сообщении.

По его словам, стороны также обсудили последствия войны для мировых рынков.

«Благодарю Соединённые Штаты за поддержку Украины и нашего народа», - резюмировал Зеленский.