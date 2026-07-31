Зеленский и Джэй Ди Вэнс обсудили укрепление ПВО Украины и поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot

Nariman Mehdiyev
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом.
Об этом глава государства написал в социальной сети Telegram.
Согласно этой информации Зеленский и Вэнс обсудили укрепление ПВО Украины, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и итоги встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне,
«Провел хороший телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и противовоздушная оборона остается главным приоритетом», — говорится в сообщении.
По его словам, стороны также обсудили последствия войны для мировых рынков.
«Благодарю Соединённые Штаты за поддержку Украины и нашего народа», - резюмировал Зеленский.