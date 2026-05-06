Зеленский и Алиев обсудили развитие отношений между Украиной и Азербайджаном Главы МИД Украины и Азербайджана также провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выполнение договоренностей, достигнутых во время его недавнего визита в Азербайджан. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале в среду, 6 мая.

По словам Зеленского, стороны продолжают работу над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и взаимодействия с другими странами региона «для укрепления безопасности и стабильности».

«Обсудили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию шагов, о которых мы договорились во время моего визита в Азербайджан несколько недель назад», - написал Зеленский.

Он также сообщил, что стороны обменялись деталями контактов с партнерами и согласовали следующие шаги. «Вместе мы точно можем добавить больше силы нашим людям. Спасибо!» - отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Сибига назвал разговор содержательным и поблагодарил азербайджанского коллегу за недавний визит и гостеприимство во время переговоров лидеров двух стран в Габале. Стороны сосредоточились на реализации договоренностей, достигнутых в ходе этих встреч, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

Кроме того, министры обменялись мнениями по региональной ситуации в сфере безопасности и более широким международным процессам.

Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь, в том числе в энергетическом секторе. Стороны договорились поддерживать активный диалог и продолжать контакты.

Ранее, 25 апреля в Габале состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате один на один, а затем в расширенном составе.