Зеленский: За прошедшую ночь РФ осуществила более 140 обстрелов и более 850 ударов дронами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российская армия в течение минувшей ночи продолжила наносить удары по украинским позициям".



"По состоянию на 7 часов утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне за эту ночь провели 10 штурмовых действий, больше всего — на Славянском направлении. Также было нанесено более 850 ударов дронами различных типов: FPV, «Ланцет» и другими. Применялись и ударные беспилотники. Не прекращалось и использование разведывательных дронов в небе над прифронтовыми общинами", - написал глава украинского государства в Телеграм утром в пятницу, 8 мая.



По словам Зеленского, "все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте".



"Как и по итогам минувших суток, по итогам сегодняшнего дня Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершить свою войну, и каждый действительно это заметит, когда начнется движение к миру", - добавил он.

Между тем, в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что силы ПВО в ночь на пятницу обезвредили 56 из 67 ударных БпЛА, однако зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в семи местах.



"По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на юге и востоке страны", – сообщается в Телеграме.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки в результате массированных атак на Запорожье и Запорожский район погиб один человек, еще 12 получили ранения, под ударами оказались 48 населенных пунктов области.



В Сумской области, по информации Национальной полиции Украины, за сутки в результате обстрелов погибла одна женщина и еще четыре человека получили ранения, под огнем находились громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

